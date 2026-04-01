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Miteinander - Füreinander

Miteinander - Füreinander: August Ruhs über das Fasten und die Bedeutung von Glauben

ORF IIIStaffel 1Folge 4vom 01.04.2026
Miteinander - Füreinander: August Ruhs über das Fasten und die Bedeutung von Glauben

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Folge 4: Miteinander - Füreinander: August Ruhs über das Fasten und die Bedeutung von Glauben

11 Min.Folge vom 01.04.2026

Der Psychiater August Ruhs spricht mit Ani Gülgün Mayr (ORF) über Glaube, Fasten und Ostern. Er beleuchtet die Rolle von Religion im Alltag, grenzt sie von modernen Spiritualitätstrends ab und thematisiert Zweifel sowie die gesellschaftliche Bedeutung von Glauben. Bildquelle: ORF/ORF III/Daniel Zanetti

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