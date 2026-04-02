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Miteinander - Füreinander
Folge 5: Miteinander - Füreinander: Rotraud A. Perner über Glaube, Ostern und moderne Spiritualität
13 Min.Folge vom 02.04.2026
Rotraud A. Perner über Glaube in der heutigen Zeit: Zweifel, Skepsis, Alltag und Spiritualität versus Religion. Im Gespräch mit Ani Gülgün Mayr geht es um Ethik, Moral und die Rolle Gottes in einer pluralistischen Gesellschaft. Bildquelle: ORF/ORF III/Daniel Zanetti
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