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Miteinander - Füreinander

Miteinander - Füreinander: Rotraud A. Perner über Glaube, Ostern und moderne Spiritualität

ORF IIIStaffel 1Folge 5vom 02.04.2026
Miteinander - Füreinander: Rotraud A. Perner über Glaube, Ostern und moderne Spiritualität

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Miteinander - Füreinander

Folge 5: Miteinander - Füreinander: Rotraud A. Perner über Glaube, Ostern und moderne Spiritualität

13 Min.Folge vom 02.04.2026

Rotraud A. Perner über Glaube in der heutigen Zeit: Zweifel, Skepsis, Alltag und Spiritualität versus Religion. Im Gespräch mit Ani Gülgün Mayr geht es um Ethik, Moral und die Rolle Gottes in einer pluralistischen Gesellschaft. Bildquelle: ORF/ORF III/Daniel Zanetti

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