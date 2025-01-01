Zum Inhalt springenBarrierefrei
Der Fremde

Mittelland - Die Legende der Elfen

Folge 23: Der Fremde

24 Min.

Ein schöner und kluger Fremder taucht im Dorf auf und verdreht allen Mädchen die Köpfe. Thalia trennt sich seinetwegen sogar von Daiman. Als dieser den Fremden gemeinsam mit Balabust vernichten will, gerät er in eine Falle.

