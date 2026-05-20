Staffel 1Folge 26
Sieg über die DunkelheitJetzt kostenlos streamen
Mittelland - Die Legende der Elfen
Folge 26: Sieg über die Dunkelheit
24 Min.
Thalia zieht mit Vincent, Daiman und Phaedon zum vergessenen Tor, um die verheerende blaue Wolke zu bekämpfen. Hinter dem Tor finden sie die nötige Hilfe. Obwohl Phaedon die Aktion noch vereiteln will, gelingt Thalia die Rettungsaktion.
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Mittelland - Die Legende der Elfen
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Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Action
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Your Family Entertainment