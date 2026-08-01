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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Auf magischer Mission

sixxStaffel 3Folge 2vom 01.08.2026
Auf magischer Mission

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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 2: Auf magischer Mission

23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6

Brooke und Brice stehen vor einer besonderen Herausforderung: Sie sollen für den Illusionisten Deepak und seine Frau Vidya ein stilvolles Badezimmer, einen begehbaren Kleiderschrank und ein Arbeitszimmer umgestalten. Die alte Badewanne verschwindet, um Platz für eine geräumige Dusche mit Sitzbank zu schaffen. Ein maßgefertigtes Schranksystem ersetzt die alten Kleiderstangen. Das Arbeitszimmer bietet sowohl Platz für Deepaks IT-Arbeit als auch für seine Zauberei.

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