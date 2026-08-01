Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 2: Auf magischer Mission
23 Min.Folge vom 01.08.2026Ab 6
Brooke und Brice stehen vor einer besonderen Herausforderung: Sie sollen für den Illusionisten Deepak und seine Frau Vidya ein stilvolles Badezimmer, einen begehbaren Kleiderschrank und ein Arbeitszimmer umgestalten. Die alte Badewanne verschwindet, um Platz für eine geräumige Dusche mit Sitzbank zu schaffen. Ein maßgefertigtes Schranksystem ersetzt die alten Kleiderstangen. Das Arbeitszimmer bietet sowohl Platz für Deepaks IT-Arbeit als auch für seine Zauberei.
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 2-3: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen