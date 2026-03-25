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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Die Hundedusche

sixxStaffel 3Folge 3vom 25.03.2026
Die Hundedusche

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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 3: Die Hundedusche

23 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6

Mark und Kelly haben ihr Haus renoviert, doch die Speisekammer und die Waschküche sind noch ungestaltet. Brooke und Brice eilen dem Paar zu Hilfe und planen, beide Räume funktional und stilvoll umzubauen. Eine besondere Überraschung soll eine Hundedusche im Eingangsbereich sein. Bei der Suche nach dem optimalen Design duschen die beiden sogar die Hunde ihrer Freunde Probe, was jedoch in einem Chaos endet. Wird den Profis die Umsetzung ihrer Idee gelingen?

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