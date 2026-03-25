Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 3: Die Hundedusche
23 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6
Mark und Kelly haben ihr Haus renoviert, doch die Speisekammer und die Waschküche sind noch ungestaltet. Brooke und Brice eilen dem Paar zu Hilfe und planen, beide Räume funktional und stilvoll umzubauen. Eine besondere Überraschung soll eine Hundedusche im Eingangsbereich sein. Bei der Suche nach dem optimalen Design duschen die beiden sogar die Hunde ihrer Freunde Probe, was jedoch in einem Chaos endet. Wird den Profis die Umsetzung ihrer Idee gelingen?
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen