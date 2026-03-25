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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Entspannung und Stauraum

sixxStaffel 3Folge 4vom 25.03.2026
Entspannung und Stauraum

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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 4: Entspannung und Stauraum

23 Min.Folge vom 25.03.2026Ab 6

Brooke und Brice verwandeln einen Nebenraum in ein modernes Zimmer für Lauren und Bryant. Der Raum soll vor allem als Rückzugsort nach Bryants Nachtschichten im Krankenhaus und als Gaming-Zone dienen. Die Renovierungsprofis bauen eine Wand mit verstecktem Stauraum ein und platzieren ein elegantes Möbelstück, um Bryants Gaming-Equipment zu verbergen. Ein neues Bett und verdunkelnde Vorhänge sollen für eine bessere Schlafqualität sorgen.

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