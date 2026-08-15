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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Ein frisches Bad

sixxStaffel 3Folge 5vom 15.08.2026
Ein frisches Bad

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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 5: Ein frisches Bad

23 Min.Folge vom 15.08.2026Ab 6

Rachel und Jon sind vor kurzem nach Nashville gezogen und wünschen sich in ihrem Haus ein neues Badezimmer. Der alte Whirlpool soll verschwinden und dafür sowohl eine Dusche als auch eine Badewanne eingebaut werden. Brook und Brice machen sich an die Arbeit und entfernen zunächst den Schimmel und optimieren die Raumaufteilung. Allerdings kommt es während des Umbaus zu unerwarteten Problemen: Ein Rohrbruch und abgesprungene Handwerker machen dem Team das Leben schwer.

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