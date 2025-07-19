Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Update fürs Schlafzimmer

sixxStaffel 3Folge 6vom 19.07.2025
Update fürs Schlafzimmer

Update fürs SchlafzimmerJetzt kostenlos streamen

Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Folge 6: Update fürs Schlafzimmer

23 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 6

Brice plant eine Überraschung für Brooke: Er will das gemeinsame Schlafzimmer umgestalten, damit sie sich nach der Arbeit besser entspannen kann. Mit Hilfe von Freunden renoviert er den Raum und baut eine versteckte Tür zum Bad ein. Zudem installiert er maßgefertigte Rollläden und malt ein Bild für das Schlafzimmer. Währenddessen reist Brooke nach Kentucky, um ihre Familie zu besuchen. Dort baut sie gemeinsam mit ihrem Neffen ein Spielhaus für ihre Nichte.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
sixx
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht

Alle 2 Staffeln und Folgen