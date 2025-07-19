Update fürs SchlafzimmerJetzt kostenlos streamen
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 6: Update fürs Schlafzimmer
23 Min.Folge vom 19.07.2025Ab 6
Brice plant eine Überraschung für Brooke: Er will das gemeinsame Schlafzimmer umgestalten, damit sie sich nach der Arbeit besser entspannen kann. Mit Hilfe von Freunden renoviert er den Raum und baut eine versteckte Tür zum Bad ein. Zudem installiert er maßgefertigte Rollläden und malt ein Bild für das Schlafzimmer. Währenddessen reist Brooke nach Kentucky, um ihre Familie zu besuchen. Dort baut sie gemeinsam mit ihrem Neffen ein Spielhaus für ihre Nichte.
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen