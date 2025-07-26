Reif für die DoppelinselJetzt kostenlos streamen
Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Folge 8: Reif für die Doppelinsel
23 Min.Folge vom 26.07.2025Ab 6
Brooke und Brice haben den Auftrag, eine Küche mit rustikalem Charme zu modernisieren und in eine moderne Ranch-Küche zu verwandeln. Die Kundin Michelle wünscht sich zwei große Kücheninseln. Dafür müssen einige bauliche Veränderungen vorgenommen werden. Die alte Insel, die Schränke und der Ofen werden entfernt. Der Vorratsraum wird von der Küche getrennt und erhält einen zusätzlichen Außenzugang, der als Garderobe dienen soll.
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Modern Home Design - Neu gedacht, neu gemacht
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Heimwerken
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen