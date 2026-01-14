Molly Monster - die kleine Monsterin
Folge 47: Allein zuhaus
5 Min.Folge vom 14.01.2026
Mama backt mit Molly, muss kurz weg. Molly und Edison nutzen die Zeit, um Brote aus Teig zu formen – und sie schmecken prima.
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Molly Monster - die kleine Monsterin
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kinder, Unterhaltung
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: Sieger, Alexandra Schatz Filmproduktion, Little Monster GmbH, TrickStudio Lutterbeck GmbH, Sluggerfilm AB