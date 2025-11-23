Power-Food für die RübenernteJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 23.11.2025: Power-Food für die Rübenernte
21 Min.Folge vom 23.11.2025
Während die Rübenernte bevorsteht, stärkt Molly ihren Mann Nick mit herzhaften Gerichten für die Arbeit. Sie kocht Rindfleischauflauf mit Speck-Jalapeño-Maisbrot, gefüllte Kartoffelschalen und als süßen Abschluss einen cremigen Tahini-Fudge-Pie. So schmeckt Energie auf der Farm.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.