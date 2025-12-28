Aus Challah wird French ToastJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 28.12.2025: Aus Challah wird French Toast
21 Min.Folge vom 28.12.2025
Molly und ihr Mann Nick feiern Schabbat mit einem entspannten Dinner: hausgemachtem Challah, gefüllten Paprikaschoten und einem cremigen Eistorten-Dessert. Am nächsten Morgen verwandelt Molly die Reste in süßen French Toast mit Erdbeeren – ein Genuss, der zeigt, wie köstlich “Resteverwertung” schmecken kann.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.