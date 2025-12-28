Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mollys Foodblog

Aus Challah wird French Toast

HGTVFolge vom 28.12.2025
Aus Challah wird French Toast

Aus Challah wird French ToastJetzt kostenlos streamen

Mollys Foodblog

Folge vom 28.12.2025: Aus Challah wird French Toast

21 Min.Folge vom 28.12.2025

Molly und ihr Mann Nick feiern Schabbat mit einem entspannten Dinner: hausgemachtem Challah, gefüllten Paprikaschoten und einem cremigen Eistorten-Dessert. Am nächsten Morgen verwandelt Molly die Reste in süßen French Toast mit Erdbeeren – ein Genuss, der zeigt, wie köstlich “Resteverwertung” schmecken kann.

Alle verfügbaren Folgen