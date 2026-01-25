Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 25.01.2026
Folge vom 25.01.2026: Fernseh-Dinner-Party

21 Min.

Molly richtet für Nick eine Geburtstagsfeier aus, die ganz im Stil eines klassischen TV-Dinners gehalten ist. Es gibt Hackbraten im Speckmantel, cremige Kartoffeln mit Bratensauce, würzige Erbsen und backt zum Abschluss einen aufwendigen Battenbergkuchen aus Biskuitteig. Es entsteht ein gemütlicher Abend, der an gemeinsame Fernsehabende erinnert und trotzdem festlich wirkt.

