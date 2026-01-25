Auflauf und Katzenkekse für Oma und OpaJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 25.01.2026: Auflauf und Katzenkekse für Oma und Opa
21 Min.Folge vom 25.01.2026
Um sich für die Hilfe ihrer Schwiegereltern zu bedanken, kocht Molly ein Essen, das deren Lieblingsgerichte mit kleinen, liebevollen Ideen verbindet. Sie bereitet einen wärmenden Wurst-Hotdish zu, serviert Hummus aus geröstetem Kürbis und eine Focaccia, die Bernie nachempfunden ist. Für den süßen Abschluss entstehen buttrige Katzenkekse.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Entertainment, Journal, Family
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.