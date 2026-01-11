Mollys Foodblog
Folge vom 11.01.2026: Tee-Party zum Muttertag
21 Min.Folge vom 11.01.2026
Zum Muttertag plant Molly Yeh eine liebevolle Teestunde voller kleiner Köstlichkeiten. Sie bäckt Rose Cupcake Cones, formt herzhafte Hot-Dog-Blumenbrötchen und richtet Sandwiches auf Sour-Cream-Chive Scones an. Dazu serviert sie Fairy Toast mit Marzipanbutter und selbst gemachten Streuseln.
