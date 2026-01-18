Zum Inhalt springenBarrierefrei
Molly bereitet ein Willkommensdinner für Grandma Jody zu, die neu in der Stadt ist. Ihr Menü verbindet Midwest-Küche mit jüdischen Einflüssen: ein BBQ-Brisket-Sandwich, cremiger gegrillter Mais und ein süßes Rugelach-Dessert. Das Essen soll den Umzug schöner und vertrauter machen und zeigt, wie sehr Molly Tradition und Familie verbindet.

