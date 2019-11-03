Mollys Foodblog
Folge vom 03.11.2019: Quiche, Kaffee und Kuchen
21 Min.Folge vom 03.11.2019
Mädels-Brunch auf der Farm! Molly lädt ihre Freundinnen nach einem Abend in Grand Forks auf die Farm ein. Es gibt Mini-Quiches mit Erbsen und Speck, Knoblauch-Zitronen-Grünkohl und ein dunkles Schokoladen-Scone-Brot mit Marzipan - lecker! Ebenso erfrischend wie aufputschend: Eiskaffee mit frischer Minze.
