Mollys Foodblog
Folge vom 03.11.2019: Die perfekte Lunch-Box
21 Min.Folge vom 03.11.2019
Dem klassischen Farm-Lunch verleiht die erfolgreiche Food-Bloggerin Molly Yeh eine neue Note. Es gibt ihr leichtes Knoblauch-Zwiebel-Challa-Brot, Salat mit Feta und ihren beliebten cremigen hausgemachten Hummus. Für den süßen Abschluss backt sie Olive Oil Blondies mit Schokoladen-Frosting und Streuseln.
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
