Folge vom 16.11.2025: Donuts statt Blumen
21 Min.Folge vom 16.11.2025
Mollys Vater besucht sie zu einem Klarinettenkonzert, und sie überrascht ihn mit einem asiatisch inspirierten Menü. Nach würzigen Pork Buns und knackigen Gurkennudeln gibt es als süßes Finale Matcha-Mochi-Donuts – der perfekte Ersatz für Blumen. Ein kulinarischer Gruß, der Familientradition und Kreativität vereint.
