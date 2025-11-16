Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV
Folge vom 16.11.2025: Donuts statt Blumen

21 Min.

Mollys Vater besucht sie zu einem Klarinettenkonzert, und sie überrascht ihn mit einem asiatisch inspirierten Menü. Nach würzigen Pork Buns und knackigen Gurkennudeln gibt es als süßes Finale Matcha-Mochi-Donuts – der perfekte Ersatz für Blumen. Ein kulinarischer Gruß, der Familientradition und Kreativität vereint.

