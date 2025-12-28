Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 28.12.2025
Während Nick mit seiner Band spielt, verwandelt Molly den Abend auf der Farm in ein kleines kulinarisches Konzert. Es gibt deftige Cheeseburger-Kartoffelsuppe, Mini-Pizzabagels, würzige Nachos und süße Dinosaurierkekse. Ein Abend voller Spaß, Musik und hausgemachter Snacks, die einfach glücklich machen.

