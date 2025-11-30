Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mollys Foodblog

Ein üppiges Thanksgiving-Menü

HGTVFolge vom 30.11.2025
Ein üppiges Thanksgiving-Menü

Folge vom 30.11.2025: Ein üppiges Thanksgiving-Menü

20 Min.Folge vom 30.11.2025

Zum Erntedankfest wird auf der Farm groß aufgetischt: Molly kombiniert traditionelle Gerichte mit modernen Akzenten und feiert den Tag mit einem Menü voller Wärme und Geschmack. Von gefüllten Kartoffeln über herzhafte Aufläufe bis zu klassischem Kürbiskuchen – jedes Gericht spiegelt ihre Liebe zum Kochen und zur Familie wider.

