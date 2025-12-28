Seelenfutter für hektische ZeitenJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 28.12.2025: Seelenfutter für hektische Zeiten
21 Min.Folge vom 28.12.2025
Auf der Farm ist der Frühling in vollem Gange, und Molly sorgt für stärkendes Soulfood. Sie bereitet Karottenkuchen-Haferflocken, einen Hotdish mit Pommeshaube, Erbsen-Bacon-Salat mit cremigem Dressing und schokoladiges Rocky-Road-Fudge zu. Ein Menü, das satt macht, wärmt und gute Laune schenkt, wenn die Tage lang und voll sind.
Genre:Kochen, Dokumentation
