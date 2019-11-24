Mollys Foodblog
Folge vom 24.11.2019: Heimspiel für Molly
21 Min.Folge vom 24.11.2019
Für ein paar Freunde bereitet Molly ein Pre-Game Lunch voller Fingerfood-Spezialitäten zu. Zum Beispiel asiatische Scotch-Eier und knusprige Pommes mit Feta Red Pepper Dip. Auch ihr berühmter Mac und Cheese Bar darf nicht fehlen, damit jeder sein eigenes Gericht zubereiten kann. Als süßen Snack gibt es Peanut Butter Blondie Ice Cream Sandwiches.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
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