Mollys Foodblog

Folge vom 10.11.2019
21 Min.Folge vom 10.11.2019

Es ist Zuckerrüben-Erntezeit und auf der Farm und von früh bis spät die Hölle los. Das Ende der Ernte feiern Molly und ihre Familie mit einer großen Dinner-Party. Sie macht herzhaftes Gulasch mit Semmelknödel, gerösteten Rosenkohl mit Zitrone, Parmesan und Semmelbrösel und zum Nachtisch einen Apple Pie. Damit die Erntehelfer bis zum Schluss durchhalten, backt Molly Kaffee-Haselnuss-Schoko-Donuts.

