Mollys Foodblog
Folge vom 17.11.2019: Kein Freitag ohne Pizza
21 Min.Folge vom 17.11.2019
Auf der Farm ist wieder einmal Pizza Friday! Molly und ihr Mann Nick laden Freunde zum Abendessen ein. Es gibt zwei Pizzen nach Mollys ausgefeiltem Pizzateig-Rezept - einmal mit Wurst und Grünkohl und mit Kürbis vom Bauernhof und Ricotta. Auch ihr Pizza-Salat mit Kichererbsen darf nicht fehlen. Zum Nachtisch serviert sie Chocolate Chip Cookie Cake mit Buttercreme-Frosting.
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.