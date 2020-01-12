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Mollys Foodblog

Kochen auf Vorrat

HGTVFolge vom 12.01.2020
Kochen auf Vorrat

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Folge vom 12.01.2020: Kochen auf Vorrat

20 Min.Folge vom 12.01.2020

Die schwangere Molly kocht auf Vorrat zum Einfrieren, denn sie ahnt: Wenn das Baby da ist, bleibt nicht mehr viel Zeit zum Kochen. Sie präsentiert die Rezepte für Süßkartoffel-Burritos mit schwarzen Bohnen, Auflauf mit Gemüse und Hähnchen sowie Kartoffel-Bagels zum Frühstück. Ihrem Mann Nick bringt sie außerdem ein einfaches Lachsgericht vom Blech bei.

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