Mollys Foodblog
Folge vom 12.01.2020: Kochen auf Vorrat
20 Min.Folge vom 12.01.2020
Die schwangere Molly kocht auf Vorrat zum Einfrieren, denn sie ahnt: Wenn das Baby da ist, bleibt nicht mehr viel Zeit zum Kochen. Sie präsentiert die Rezepte für Süßkartoffel-Burritos mit schwarzen Bohnen, Auflauf mit Gemüse und Hähnchen sowie Kartoffel-Bagels zum Frühstück. Ihrem Mann Nick bringt sie außerdem ein einfaches Lachsgericht vom Blech bei.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.