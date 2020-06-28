Zum Inhalt springenBarrierefrei
Mollys Foodblog

Fingerfood für die Geburtstagsparty

HGTVFolge vom 28.06.2020
Fingerfood für die Geburtstagsparty

21 Min.Folge vom 28.06.2020

Eine gute Freundin von Molly ist über ihren Geburtstag in der Stadt. Die Food-Bloggerin bereitet auf der Farm leckeres Fingerfood vor, das genauso gut aussieht, wie es schmeckt. Es gibt gefüllte Rote-Beete-Eier, Spinat-Feta-Gebäck, knusprige Fischküchlein und zum Dessert Geburtstagstorte im Pocket-Format: schokoladige Mozartkugeln.

