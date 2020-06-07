Zum Inhalt springenBarrierefrei
HGTV Folge vom 07.06.2020
Molly Yeh veranstaltet eine Halloween-Party für all ihre Freunde und deren Kids! Sie bereitet einige gruselige Leckereien für ihre Gäste vor, darunter käsige Ghost Hand Pies mit Honig-Dijon-Dip-Sauce und Broccoli FrankenTots mit Zitronen-Knoblauch-Mayo. Zum Nachtisch backt sie einen schokoladigen Monster-Kuchen mit Matcha.

