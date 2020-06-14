Mollys Foodblog
Folge vom 14.06.2020: Das Potluck-Dinner
21 Min.Folge vom 14.06.2020
Molly Yeh bereitet Teigtaschen mit Eiern und Speck für einen Lunch mit ihrem Mann Nick auf dem Feld vor. Abends sind die beiden bei Freunden zum Potluck eingeladen. Natürlich steuert die Food-Bloggerin einige ihrer Spezialitäten zum Buffet bei: einen Salat mit Kürbis und Farro, Halva Magic Bars und heißen Erdnussbutter-Mokka.
