Mollys Foodblog

Das Potluck-Dinner

HGTVFolge vom 14.06.2020
Das Potluck-Dinner

Das Potluck-DinnerJetzt kostenlos streamen

Mollys Foodblog

Folge vom 14.06.2020: Das Potluck-Dinner

21 Min.Folge vom 14.06.2020

Molly Yeh bereitet Teigtaschen mit Eiern und Speck für einen Lunch mit ihrem Mann Nick auf dem Feld vor. Abends sind die beiden bei Freunden zum Potluck eingeladen. Natürlich steuert die Food-Bloggerin einige ihrer Spezialitäten zum Buffet bei: einen Salat mit Kürbis und Farro, Halva Magic Bars und heißen Erdnussbutter-Mokka.

