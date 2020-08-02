Mollys Foodblog
Folge vom 02.08.2020: Lunch auf der Farm
21 Min.Folge vom 02.08.2020
Mollys Mann Nick und sein Dad bereiten das Feld auf die nächste Saison vor und Molly Yeh überrascht sie mit einem herzhaften Lunch. Es gibt Hackbällchen im Brotteig, dazu gegrilltes Kürbisgemüse mit dem gewissen Etwas. Außerdem: Cremige Polenta mit knusprigem Speck und Mangold und Zimt-Baisers auf knusprigem Keks-Crunch.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.