Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mollys Foodblog

Familienklassiker

HGTVFolge vom 02.08.2020
Familienklassiker

FamilienklassikerJetzt kostenlos streamen

Mollys Foodblog

Folge vom 02.08.2020: Familienklassiker

21 Min.Folge vom 02.08.2020

Molly Yeh bekommt Besuch auf der Farm von ihrem Dad und ihrer Tante Lucy. Passend dazu kocht sie chinesische Rezepte, die über Generationen ihrer Familie weitergegeben wurden. Es gibt süß-saures Schweinefleisch mit gebratenem Reis und dazu sautierten Spinat mit Knoblauch - so einfach, aber voller Geschmack. Zum Nachtisch bereitet sie mit Schokolade gefüllte Sesambällchen zu.

Alle verfügbaren Folgen