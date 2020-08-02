Mollys Foodblog
Folge vom 02.08.2020: Familienklassiker
21 Min.Folge vom 02.08.2020
Molly Yeh bekommt Besuch auf der Farm von ihrem Dad und ihrer Tante Lucy. Passend dazu kocht sie chinesische Rezepte, die über Generationen ihrer Familie weitergegeben wurden. Es gibt süß-saures Schweinefleisch mit gebratenem Reis und dazu sautierten Spinat mit Knoblauch - so einfach, aber voller Geschmack. Zum Nachtisch bereitet sie mit Schokolade gefüllte Sesambällchen zu.
