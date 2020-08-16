Mollys Foodblog
Folge vom 16.08.2020: Winterfreuden
21 Min.
Für ihren Curling-Club bereitet die Food-Bloggerin Molly Yeh ein wärmendes Wintermenü mit Ursprung aus dem Mittleren Westen zu. Dabei fügt sie den Gerichten einen gewissen Twist zu. Es gibt Knoephla-Suppe mit Knödeln, Brokkoli-Krautsalat mit Rosinen und Kotelett-Rippchen. Zum Dessert überrascht Molly das Team mit Red Velvet-Törtchen.
