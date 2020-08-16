Frühlingsfrisch auf den TischJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 16.08.2020: Frühlingsfrisch auf den Tisch
21 Min.Folge vom 16.08.2020
Molly Yeh veranstaltet ein Frühlingsfest auf der Farm in North Dakota, um die Pflanzsaison einzuläuten. Sie zaubert eine Hühnchenpfanne mit Pak Choi und Lauch, dazu gibt es Fladenbrot mit Dill und würzige Romesco-Sauce. Zum Dessert serviert die Food-Bloggerin die schönsten glasierten Lavendel-Cookies - ein Traum!
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.