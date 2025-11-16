Mollys Foodblog
Folge vom 16.11.2025: Deftige Winterküche
21 Min.Folge vom 16.11.2025
Während ihr Mann Nick und dessen Vater auf der Farm Maschinen reparieren, verwöhnt Molly Yeh die Familie mit wärmenden Gerichten. Zum Mittag serviert sie süße Fladenbrote mit Zitronencreme, abends folgen würzige Chicken Pot Pies, Chili-Rosenkohl und Halva-Apple-Pie-Riegel. Ein Wintertag voller herzhafter Genüsse, die Körper und Seele wärmen.
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Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1, Season 1-9: Warner Bros. Discovery, Inc.