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Mollys Foodblog

Mollys italienisches Festmahl

HGTVFolge vom 21.12.2025
Mollys italienisches Festmahl

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Folge vom 21.12.2025: Mollys italienisches Festmahl

21 Min.Folge vom 21.12.2025

Heute wird es italienisch auf der Farm: Molly bereitet ein farbenfrohes Familienessen mit Meatball-Burgern, Antipasti-Salat, knusprigen Parmesan-Zwiebeln und Spumoni-Kuchen im Glas zu. Zwischen Geselligkeit und Genuss zeigt sie, dass italienisches Essen vor allem eines bedeutet: zusammenkommen.

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