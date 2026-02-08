Cake Doll und würzige SnacksJetzt kostenlos streamen
Mollys Foodblog
Folge vom 08.02.2026: Cake Doll und würzige Snacks
21 Min.Folge vom 08.02.2026
Molly kocht sich mit Miso-Ramen durch ein gemütliches Mittagessen und plant anschließend eine Mutter-Kind-Übernachtung mit reichlich Snacks. Auf den Tisch kommen herzhafte Knabbereien und ein aufwendig dekorierter Blueberry Doll Cake, der nicht nur optisch beeindruckt, sondern auch geschmacklich eine volle zehn ist.
Genre:Kochen, Dokumentation
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.