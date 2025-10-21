Zum Inhalt springenBarrierefrei
Canal+Staffel 1Folge 1vom 21.10.2025
Folge 1: Moloch Files

58 Min.Folge vom 21.10.2025Ab 12

Nach einem Anschlag auf den Präsidenten der Tschechischen Republik stellen der Investigativjournalist Martin Braun und die junge Online-Ermittlerin Julia gemeinsame Nachforschungen an, um der Sache auf den Grund zu gehen. Im Laufe ihrer Ermittlungen werden sie in ein gefährliches Spiel zwischen Geheimdiensten, internationaler Politik und Kräften, die entschlossen sind, die Wahrheit zu verschleiern, verwickelt. Als die Suche nach der Wahrheit erste Todesopfer fordert, besteht Julias und Martins einzige Chance zu überleben darin, die Machenschaften so schnell wie möglich aufzudecken.

