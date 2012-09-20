Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 20.09.2012: Die Saison beginnt
44 Min.Folge vom 20.09.2012Ab 12
In den Appalachen bricht der Spätsommer an, die Zeit, in der auch die "Moonshining"-Saison beginnt. Schnapsbrenner Tim sucht in den Wäldern rund um die kleine Gemeinde Tightsqueeze, Virginia, nach einem geeigneten Platz, um seinen hochprozentigen Alkohol zu destillieren. Genau so, wie es schon sein Vater und Großvater getan haben. Die Schwarzbrennerei ist in diesem Teil des Landes ein lukratives Geschäft: Wer sich nicht von den Sheriffs erwischen lässt, kann damit innerhalb weniger Monate Tausende von Dollar verdienen. Doch die Gesetzeshüter sind den "Moonshiners" dicht auf den Fersen.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.