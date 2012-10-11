Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 11.10.2012: Der Hurrikan
44 Min.Folge vom 11.10.2012Ab 12
In den Appalachian Mountains wird die Luft langsam dünn: Bei einer groß angelegten Razzia in der Region Tight Squeeze wurden kürzlich 37 Kisten schwarz gebrannter Alkohol beschlagnahmt. Tim und "Tickle" sollten ihren illegalen Schnaps deshalb schnell an den Mann bringen, bevor ihre Privat-Brennerei auffliegt. Doch die beiden haben schon vorgesorgt: Für unvorhergesehene Begegnungen mit der Polizei, die ihnen beim Transport der Flaschen in die Quere kommen könnte, haben sie ihren Lieferwagen frisch frisiert. Ein paar Zusatz-PS machen bei einer Verfolgungsjagd schließlich oft den Unterschied. Doch die zwei „Moonshiner“ haben noch ein anderes Problem: Über Virginia braut sich ein gewaltiger Sturm zusammen.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.