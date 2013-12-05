Die Jagd nach dem flüssigen GoldJetzt kostenlos streamen
Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 05.12.2013: Die Jagd nach dem flüssigen Gold
44 Min.Folge vom 05.12.2013Ab 12
Als Spencers Vater in den späten Fünfzigerjahren von der Polizei verfolgt wurde, wusste er sich nicht anders zu helfen und versenkte seinen selbst gebrannten Schnaps samt Lkw kurzerhand in einem See. Dieses spektakuläre Manöver ersparte ihm damals einen Gefängnisaufenthalt. Als Urgestein Tim von der Geschichte erfährt, ist er sofort Feuer und Flamme. Gemeinsam mit seinen Kumpels von der freiwilligen Feuerwehr will er den Schatz heben.
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Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.