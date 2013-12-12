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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

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DMAXFolge vom 12.12.2013
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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 12.12.2013: Zugriff

44 Min.Folge vom 12.12.2013Ab 12

Deputy-Sheriff Chuck gibt über Funk eine Fahndungsmeldung heraus. Er und seine Kollegen suchen nach einem schwarzen SUV mit „Moonshine“ im Kofferraum. Monatelang hatte sich der Beamte in den Appalachian Mountains auf die Lauer gelegt, und seine Fahndungsarbeit hat sich ausgezahlt. Nun hat er einen Schnapsbrenner an der Angel. Für den „Moonshiner“ wird die Lage brenzlig.

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