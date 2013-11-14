Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia
Folge vom 14.11.2013: Ein Sturm zieht auf
44 Min.Folge vom 14.11.2013Ab 12
Prost! Die erste Wagenladung steht bereit zum Abtransport. Zur Feier des Tages gönnen sich Mark und Jeff einen Schluck selbst gebrannten „Moonshine“. Viel Zeit vertrödeln dürfen sie jedoch dabei nicht, denn die Kundschaft wartet. Rund 1000 Dollar kann das Duo von nun an am Tag verdienen, wenn alles glattläuft - steuerfrei, versteht sich. Doch kaum kommen die illegalen Geschäfte der beiden Schnapsbrenner ins Rollen, ziehen am Himmel dunkle Wolken auf.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Krimi
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-3, Season 6, Season 13-15: Warner Bros. Discovery, Inc.