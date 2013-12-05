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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Sabotage!

DMAXFolge vom 05.12.2013
Sabotage!

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Moonshiners - Die Schwarzbrenner von Virginia

Folge vom 05.12.2013: Sabotage!

44 Min.Folge vom 05.12.2013Ab 6

Die Jagdsaison hat begonnen. Josh und sein Kumpel Bill sind deshalb ziemlich nervös. Dass plötzlich Fremde in ihren Wäldern herumstreifen, passt den Schnapsbrennern gar nicht in den Kram. Denn nun müssen sie ihre Apparaturen aufwendig tarnen, um nicht entdeckt zu werden. Dies hätte „Tickle“ mit seiner Destillieranlage besser auch getan, doch nun ist es dafür definitiv zu spät. Der glücklose „Moonshiner“ zahlt einmal mehr Lehrgeld und verliert durch einen Sabotageakt wertvolle Dollars.

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