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Moonshiners: Master Distiller

Alter Schnaps in neuen Schläuchen

DMAXFolge vom 28.04.2024
Alter Schnaps in neuen Schläuchen

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Moonshiners: Master Distiller

Folge vom 28.04.2024: Alter Schnaps in neuen Schläuchen

44 Min.Folge vom 28.04.2024Ab 12

George Thorpe segelte im Jahr 1619 nach Virginia und gründete dort eine Schule. Die Einrichtung hielt sich nicht lange, aber der Aktionär hinterließ der Nachwelt stattdessen ein anderes Erbe. Er brannte mit indianischem Mais, Quellwasser und Hefe hochprozentigen Alkohol und ebnete damit den Weg für unzählige neue, mit regionalen Zutaten verfeinerte Spirituosen. Die „Master Distiller“-Kandidaten sollen George Thorpes 400 Jahre altes Rezept in dieser Folge als Grundlage nutzen und dem Schnaps vor den Augen der Juroren eine ganz eigene Note verleihen.

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