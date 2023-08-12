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Moonshiners: Master Distiller

Die besten Zutaten des Frühlings

DMAXFolge vom 12.08.2023
Die besten Zutaten des Frühlings

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Moonshiners: Master Distiller

Folge vom 12.08.2023: Die besten Zutaten des Frühlings

44 Min.Folge vom 12.08.2023Ab 12

Im Frühling fahren die „Moonshiner“ in den Appalachen die Produktion hoch, denn dann sind sie nicht mehr auf trockenes Getreide und eingelagerte Äpfel angewiesen. Den Outlaws steht stattdessen eine große Auswahl an Früchten zur Verfügung, aus denen man deutlich mehr Schnaps gewinnen kann. Die „Master Distiller“-Kandidat:innen dürfen dieses Mal ebenfalls aus dem Vollen schöpfen. Amanda kreiert aromatische Geschmacksnoten mit Honig, Jasmin und Geißblatt-Blüten. Tater fokussiert sich auf Erdbeeren. Und Richard steht der Sinn nach Granatäpfeln und Blaubeeren.

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