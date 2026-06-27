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Moonshiners: Master Distiller

Das Erbe einer Legende

DMAXFolge vom 27.06.2026
Das Erbe einer Legende

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Moonshiners: Master Distiller

Folge vom 27.06.2026: Das Erbe einer Legende

45 Min.Folge vom 27.06.2026Ab 6

Er war ein „Moonshiner“ der alten Schule und ein legendärer Geschichtenerzähler. Jim Tom Hedrick verfeinerte seine Brände über Jahrzehnte, stellte Kupferdestillen her und brachte zahlreichen jungen Schwarzbrennern ihr Handwerk bei. So bewahrte er die Tradition. Drei Kandidat:innen ehren Jim Toms Vermächtnis, indem sie versuchen, die beste Version seines berühmten Roggenwhiskeys herzustellen. Doch bevor Kelly, Joe und „Big Chuk“ Alkohol destillieren, müssen sie zuerst zum Lötkolben greifen, denn das Trio soll außerdem einen funktionierenden Kühler bauen.

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