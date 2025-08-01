Mord in bester Gesellschaft - Alles Böse zum HochzeitstagJetzt kostenlos streamen
Mord in bester Gesellschaft
Folge 10: Mord in bester Gesellschaft - Alles Böse zum Hochzeitstag
Um einer ehemaligen Klientin einen Gefallen zu erweisen, macht Seelendoktor Wendelin Winter (Fritz Wepper) Jagd auf den Mörder ihres Bräutigams. Am Vorabend der Hochzeit wurde er erschossen. Doch es soll noch schlimmer kommen. Rita Theisen hat ein wunderschönes Gestüt, Millionen am Konto und zwei gesunde Kinder. Nur mit der großen Liebe will es partout nicht klappen. Gerade noch hatte Rita gehofft, mit ihrer jüngsten Eroberung - dem feschen Ricky - glücklich zu werden, da fällt dieser einem Verbrechen zum Opfer. Ritas Kinder scheinen wenig betroffen. Beide haben befürchtet, im Fall einer Hochzeit um ihr Erbe zu kommen. Sie sind somit die Hauptverdächtigen, als Therapeut Wendelin Winter auf Ritas Bitte Ermittlungen aufnimmt. Besetzung: Fritz Wepper (Wendelin Winter) Sophie Wepper (Alexandra Winter) Gunther Gillian (Ricky Römer) Daniela Ziegler (Rita Theisen) Johannes Brandrup (Johannes Theisen) Christian Kohlund (Max Warnecke) Pia Baresch (Sophia Theisen) Julia Thurnau (Carmen) u.a. Regie: Hans Werner Bildquelle: ORF/Mona Film/Nicolas Maack
