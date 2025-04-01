Mord ist ihr Hobby
Folge 21: Mord mit Vorsatz
46 Min.Ab 12
Jessica hat einen Gerichtstermin in Dallas, wo sie als Zeugin zu einem Plagiatsprozess vorgeladen wurde. Doch sie kommt nicht bis in den Gerichtssaal, sondern bricht sich auf dem Weg ins Hotel durch einen unglücklichen Sturz den Fuß. Als in der örtlichen Klinik ihr Bein eingegipst wird, lernt Jessica einige Ärzte und Patienten kennen. Kurz darauf wird Chefarzt Garver ermordet in einem Fischteich aufgefunden, und Jessicas kriminalistische Neugier ist wieder einmal geweckt ...
