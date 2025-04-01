Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Mord ist ihr Hobby

Der Tod des Showstars

SAT.1 GOLDStaffel 1Folge 22
Der Tod des Showstars

Der Tod des ShowstarsJetzt kostenlos streamen

Mord ist ihr Hobby

Folge 22: Der Tod des Showstars

46 Min.Ab 12

Jessica ist zu Besuch bei ihrer alten Schulfreundin Peggy in Palm Springs. Auf den ersten Blick führt Peggy ein aufregendes und glamouröses Leben, denn sie ist mit dem berühmten Musiker Johnny Shannon verheiratet und hat zwei Kinder mit ihm. Doch Shannon ist ein aufbrausender, jähzorniger Egozentriker, und Peggy ist zutiefst unglücklich. Als ihr Mann ermordet wird, gibt es etliche Verdächtige, denn er hatte aufgrund seines schwierigen Wesens zahlreiche Feinde ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Mord ist ihr Hobby
SAT.1 GOLD
Mord ist ihr Hobby

Mord ist ihr Hobby

Alle 12 Staffeln und Folgen